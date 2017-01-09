Связавший 103 свитера мужчина стал звездой интернета (фото)
16:35, 09 января 2017Курьёзы
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Сэм Барски стал звездой интернета благодаря своему хобби — он вяжет свитера с изображением тех мест, которые посещает, а затем делает фотографии на их фоне.
Барски фотографируется в свитере на похожем фоне / by DesmondThePotato
Об этом сообщает Reddit.
Сэм начал вязать в 1999 году и с тех пор связал себе 103 свитера — с изображением Таймс-сквера в Нью-Йорке, британского Стоунхенджа или моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско.
Иногда он выбирает не достопримечательности, а что-то обыденное, вроде линии электропередачи или вишневого сада.
После этого Барски фотографируется в свитере на похожем фоне — именно эти снимки и стали популярными в интернете.
Фото: DesmondThePotato
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