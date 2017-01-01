Любители марихуаны надругались над знаменитым знаком "Hollywood"

"Hollywood" - название района Лос-Анджелеса, ставшего центром американской киноиндустрии. "Weed" означает "сорная трава", в разговорном английском так часто называют марихуану.

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В полиции Лос-Анджелеса рассказали, что "акт вандализма" был совершен в новогоднюю ночь. Неизвестные использовали белый брезент, чтобы превратить две буквы "О" в "Е", передает CNN.

Однако столь дерзкая шутка происходит не впервые. Знак так же "отредактировали" в 1983 году.

Как сообщал УНИАН, недавно жителю Закарпатья не удалось передать старшему брату в СИЗО марихуану в хот-догах.