Жителю Закарпатья не удалось передать старшему брату в СИЗО марихуану в хот-догах
23-летний житель Перечин передал хот-доги своему брату, которого полиция везла из СИЗО в суд. В еде правоохранителиобнаружили три пакетика с крупной партией марихуаны - 50 грамм.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, 24-летний житель Перечин находится под следствием. Полиция конвоировала задержанного из Ужгородского СИЗО в Перечинский суд для рассмотрения уголовного производства.
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23-летний брат задержанного, ранее судимый за изнасилование, передал ему три хот-дога. Осмотрев пищу, полицейские обнаружили в ней три пакетика с марихуаной общим весом около 50 г.
Если экспертиза подтвердит, что это действительно наркотик, то на перечинцы ожидает уголовная ответственность. По данному факту начато расследование.
Как сообщал УНИАН, в ноябре в Тернопольской области женщина передала сыну в тюрьму наркотики в варениках.