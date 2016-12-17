Жителю Закарпатья не удалось передать старшему брату в СИЗО марихуану в хот-догах

Как сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, 24-летний житель Перечин находится под следствием. Полиция конвоировала задержанного из Ужгородского СИЗО в Перечинский суд для рассмотрения уголовного производства.

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23-летний брат задержанного, ранее судимый за изнасилование, передал ему три хот-дога. Осмотрев пищу, полицейские обнаружили в ней три пакетика с марихуаной общим весом около 50 г.

Если экспертиза подтвердит, что это действительно наркотик, то на перечинцы ожидает уголовная ответственность. По данному факту начато расследование.

Как сообщал УНИАН, в ноябре в Тернопольской области женщина передала сыну в тюрьму наркотики в варениках.