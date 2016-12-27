Президент Боливии включил в суде порно с телефона (видео)
19:23, 27 декабря 2016Курьёзы
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Эво Моралес не выключил звук в телефоне, когда запустил ролик.
Эво Моралес / REUTERS
Президент Боливии Эво Моралес попался на попытке посмотреть порно во время заседания местного суда.
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Моралес забыл выключить звук на смартфоне и насмешил характерными звуками других участников заседания. На видео, обнародованном LiveLeak.com, слышны и звуки порноролика, и хохот в зале.
Как отмечает The Mirror, Эво Моралес считается первым президентом, представляющим коренное население страны. Президент не женат, у него есть трое детей от разных женщин.
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