В Уругвае открыли музей марихуаны с образцами растения

Среди экспонатов там есть исторические документы, произведения искусства и другие вещи, передает ТСН.Ранок.

Отмечается, что также там можно найти образцы растения. По словам организатора музея, такая идея у него появилась еще в 2013 году, когда в Уругвае впервые в мире полностью легализовали марихуану.

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Таким способом правительство страны хотело уменьшить количество преступлений, связанных с нелегальной продажей растения.

Как известно, ранее в американском штате Нью-Джерси сгорел грузовик с конфетами со вкусом марихуаны.