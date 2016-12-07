Пропагандисты оконфузились: армия РФ выпустила открытку c пилотом американского истребителя F-16 (фото)

Эту открытку активно комментируют пользователи в Facebook.

Так, на открытке запечатлен пилот в американском истребителе F-16. Ему на плече дорисовали шеврон в цветах российского флага, а на заднем плане видна женщина с ребенком.

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"С Новым Годом! Возвращайтесь скорее!", - написано на открытке.

"Армия России выпустила открытку, в которой просит пилота американского истребителя F-16 возвращаться скорее", - говорится в сообщении сообщества "Лентач".

Ранее лидер прокремлевского байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов ("хирург") обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой изобразить на государственном гербе советские символы.