Красная звезда и двуглавый орел: Путину предложили "коммунизировать" герб России

Об этом «хирург» заявил в интервью российскому телеканалу RT.

По его мнению, Россия должна заявить о преемственности и обозначить патриотический курс страны на государственных геральдических символах. Он считает, что для воплощения предложения в жизнь достаточно политической воли президента.

Согласно представленному Залдостановым проекту, дополненный государственный герб «является изображением двуглавого орла в лучах солнца и в обрамлении колосьев. В верхней части герба - пятиконечная звезда Победы. В цветном изображении Государственного герба Российской Федерации двуглавый орел, солнце и колосья - золотые; звезда - красная, обрамленная золотой каймой».

По словам «хирурга», макет, эскизы, а также сопроводительные документы уже подготовлены «Ночными волками».

По замыслу Залдостанова, объединение на гербе царских и советских символов - это символическое переосмысление «крымского консенсуса».

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«Герб России - это символ государства, сакральный знак наших прошлых и будущих побед. В первую очередь мы должны закрепить преемственность нашего государства. Нынешний герб - двуглавый орел - это преемственность от Российской империи. Но мы должны также показать, что родом из СССР - из гагаринского броска в космос, первого спутника, могучей Советской армии и, конечно, титанической, священной победы в Великой Отечественной войне. И символ этого героического подвига - звезда Победы - нашла свое отражение на нашем гербе», – рассказал Залдостанов.

По словам Хирурга, «новое время требует новых символов».

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«Мы подошли к вопросу с позиции переосмысления нашего наследия. Ведь когда принимался современный герб, все советское подвергалось обструкции. После того как Владимир Владимирович Путин вернул России ее жемчужину - Крым, - к россиянам вернулось и чувство гордости. Мы вспомнили: да, мы великий народ, именно мы одержали победу в страшной схватке с объединенной гитлеровской армией Европы. Пусть теперь либералы, наймиты ЦРУ, представители национал-оранжизма воют, что это возврат к Советскому Союзу. Называйте как хотите. Мы возвращаем Родину», - добавил Залдостанов.