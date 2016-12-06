В Японии задержали парикмахера, воровавшего женские волосы в транспорте

Акия Йошида был задержан полицией в понедельник в японском городе Нагоя, после того как срезал в поезде 35-сантиметровый локон у 40-летней женщины. Жертва этого не заметила, так как вагон был переполнен, сообщает Русская служба Би-би-си.

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Однако сотрудники железной дороги обратили внимание на подозрительного молодого человека.

После ареста Йошида признал свою вину и рассказал о других случаях похищения волос. Он пояснил, что собирался продать волосы на аукционе в интернете.