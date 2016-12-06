В Японии задержали парикмахера, воровавшего женские волосы в транспорте
21:44, 06 декабря 2016Курьёзы
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В Японии задержали 23-летнего выпускника местного вуза, которого подозревают в том, что он обрезал волосы у женщин в общественном транспорте. В деле фигурируют более 30 потерпевших.
В Японии мужчина обрезал женщинам волосы в общественном транспорте / newsru.co.il
Акия Йошида был задержан полицией в понедельник в японском городе Нагоя, после того как срезал в поезде 35-сантиметровый локон у 40-летней женщины. Жертва этого не заметила, так как вагон был переполнен, сообщает Русская служба Би-би-си.
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Однако сотрудники железной дороги обратили внимание на подозрительного молодого человека.
После ареста Йошида признал свою вину и рассказал о других случаях похищения волос. Он пояснил, что собирался продать волосы на аукционе в интернете.
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