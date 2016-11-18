В Одессе коммунальщики закатали в асфальт трамвайные рельсы

Так, жители улицы Градоначальницкой, которую сейчас ремонтируют, неоднократно обращались к коммунальщикам с просьбой залатать дыры в дорожном покрытии на перекрестках. Рабочие наконец-то взялись за ремонт, работали ночью, говорится в сюжете ТСН.

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Однако на утро выяснилось, что работники кое-где накидали асфальта больше, чем было надо.

Так, в местах переезда исчезли не только ямы, но и трамвайные рельсы.

Коммунальщики, в свою очередь, в этом никакой проблемы не видят. По их словам, со временем лишнее или прикатають машины, или же сойдет.

Ранее УНИАН сообщал, что в столице коммунальщики во время ливня начали ремонт дорожного покрытия на Дарнице. "Два месяца была разрыта дорога, два сухих месяца. И здесь вдруг", - написал журналист Содель. Дорожники в дождевиках укладывали свежий асфальт прямо в лужи.