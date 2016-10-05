"Что мне дождик проливной": в Киеве кладут асфальт во время ливня (фоторепортаж)

12:34, 05 октября 2016
Курьёзы
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В столице коммунальщики во время ливня начали ремонт дорожного покрытия на Дарнице.

Об этом на своей странице в Twitter написал журналист Влад Содель, опубликовав соответствующие фото.

Укладкой асфальта во время дождя коммунальщики, по словам журналиста, занимаются на ул. Ревуцкого в Дарницком районе.

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"Два месяца была разрыта дорога, два сухих месяца. И здесь вдруг", - отметил Содель.

Как можно увидеть на фото, коммунальщики в дождевиках укладывают свежий асфальт прямо в лужи.

Напомним, в середине апреля в столице в одном из скверов коммунальные службы поливали деревья, несмотря на сильный дождь.

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