В Чернигове предложили назвать улицу в честь Трампа

К Черниговскому городскому совету подана электронная петиция с предложением назвать одну из улиц города в честь президента США Дональда Трампа. Соответствующая петиция появилась на сайте горсовета вчера.

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Автор петиции хочет налаживать связи Чернигова с США в рамках инвестирования, культуры, совместных проектов по развитию городов. А для этого предлагает «назвать одну из улиц Чернигова в честь 45-го президента США - «ул. Дональда Трампа».

Пока петиция собрала 9 голосов. Для того, чтобы инициатива была рассмотрена, она должна за 30 дней набрать 250 голосов.

Как сообщал УНИАН, президентские выборы в США прошли 8 ноября. Новая администрация во главе с Трампом приступит к работе после инаугурации нового президента 20 января 2017 года.