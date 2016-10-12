Трамп и Клинтон поют на украинском: сеть покоряет отечественная версия дебатов политиков (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сеть взорвал ролик, на котором кандидаты в президенты США якобы поют саундрек к американскому фильму. Песню на видео с дебатов наложили пользователи Интернета.

На YouTube звездный дуэт собрал более 2 миллионов просмотров, а в Facebook – 77 миллионов. Украинские пользователи всемирной паутины придумали свою версию выступления.

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Как сообщал УНИАН, во время второго этапа дебатов кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп превысил ожидания зрителей, но, согласно опросу телеканала CNN, победила демократ Хиллари Клинтон.