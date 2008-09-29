Обладатель счастливого билета лотереи Powerball выиграл 206,9 миллиона долларов в США, угадав все шесть номеров, сообщил официальный сайт организатора лотереи. Имя победителя пока не называется, известно лишь, что он приобрел билет в штате Нью-Мексико. Удачливому игроку предстоит сделать выбор - растянуть выплату выигрыша на 29 лет или получить одноразовую выплату вдвое меньшего размера. В этом году сорвать джекпот удалось уже семерым участникам лотереи, и никто из них не захотел получать всю сумму поэтапно в течение 29 лет. Все сделали свой выбор по принципу "меньше, но зато сейчас". В марте джекпот сообща выиграл целый коллектив - офис районной налоговой инспекции в штате Западная Виргиния. Выиграв 276 миллионов долларов, бригада провинциальных налоговиков предпочла разовую выплату в 139 миллионов долларов наличными, не растягивая удовольствие на три десятилетия.

Эхо Москвы