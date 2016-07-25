Охота за комарами: в Швеции прошел чемпионат по ловле насекомых

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на шведский канал SVT.

Чемпионом мира по такому необычному "виду спорта" стал Кристофер Экерсунд, который в течение 15 минут смог поймать 135 насекомых.

"Это удивительное ощущение. Я по своей природе азартный человек, поэтому не люблю проигрывать" - сказал победитель, который в прошлом году финишировал вторым.

При этом он отказался рассказать свою тактику, отметив лишь, что для удачной охоты за комарами нужна темная одежда и много потеть.

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В этом году за титул чемпиона соревновались 42 человека, которые вместе поймали 600-700 насекомых.

В прошлом году пойманы было больше, однако "спортсменам" давали 30 минут вместо 15 этого года.

Идея чемпионата возникла в прошлом году, когда Эвертурнео не получил разрешения от государства на борьбу с комарами с помощью пестицидов.