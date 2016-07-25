Охота за комарами: в Швеции прошел чемпионат по ловле насекомых

17:30, 25 июля 2016
Курьёзы
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В выходные в шведском городе Эвертурнео прошел неофициальный чемпионат по ловли комаров.

REUTERS

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на шведский канал SVT.

Чемпионом мира по такому необычному "виду спорта" стал Кристофер Экерсунд, который в течение 15 минут смог поймать 135 насекомых.

"Это удивительное ощущение. Я по своей природе азартный человек, поэтому не люблю проигрывать" - сказал победитель, который в прошлом году финишировал вторым.

При этом он отказался рассказать свою тактику, отметив лишь, что для удачной охоты за комарами нужна темная одежда и много потеть.

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В этом году за титул чемпиона соревновались 42 человека, которые вместе поймали 600-700 насекомых.

В прошлом году пойманы было больше, однако "спортсменам" давали 30 минут вместо 15 этого года.

Идея чемпионата возникла в прошлом году, когда Эвертурнео не получил разрешения от государства на борьбу с комарами с помощью пестицидов.

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