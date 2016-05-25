В Англии рой пчел два дня преследовал автомобилиста (фото)

Британец два дня не мог избавиться от насекомых на своей машине, и понадобилось 5 пчеловодов, чтобы снять рой.

"Мы считаем, что королеву привлекло что-то сладкое в машине. Я принес картонную коробку и аккуратно, как можно скорее, смел их туда", - рассказал 65-летний пасечник Роджер Бернс, передает metro.co.uk.

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По его словам, при этом его укусили 15 или 20 раз

Британец рассказал, что 30 лет занимается разведением пчел, однако никогда ничего подобного не видел. "Для пчел естественно следовать за их "королевой", но я впервые вижу, чтобы они делали это с таким упорством", - сказал пасечник.