В Англии рой пчел два дня преследовал автомобилиста (фото)

12:33, 25 мая 2016
Курьёзы
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Автомобилиста из британского города Пембрукшир два дня преследовали около 20 тысяч пчел из-за того, что на заднее сидение автомобиля залетела их королева. 

metro.co.uk, Mercury

Британец два дня не мог избавиться от насекомых на своей машине, и понадобилось 5 пчеловодов, чтобы снять рой. 

"Мы считаем, что королеву привлекло что-то сладкое в машине. Я принес картонную коробку и аккуратно, как можно скорее, смел их туда", - рассказал 65-летний пасечник Роджер Бернс, передает metro.co.uk.

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По его словам, при этом его укусили 15 или 20 раз

Британец рассказал, что 30 лет занимается разведением пчел, однако никогда ничего подобного не видел. "Для пчел естественно следовать за их "королевой", но я впервые вижу, чтобы они делали это с таким упорством", - сказал пасечник.

metro.co.uk, Mercury

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