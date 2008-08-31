В Лондоне можно попробовать мороженое со вкусом копченой рыбы

Среди 20 видов можно также найти мороженое со вкусом сосисок с пюре, йоркширского пудинга, гренок с сыром и вустерширского соуса. Создатель оригинального мороженого утверждает, что оно все производится из натуральных ингредиентов. Он говорит, что его мороженое не является десертом – это, скорее, дополнение к основным блюдам. К примеру, мороженое со вкусом рыбы хорошо сочетать с копченым лососем, укропом и сливочным сыром.

Эхо Москвы