В Лондоне можно попробовать мороженое со вкусом копченой рыбы
01:19, 31 августа 2008Курьёзы
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Нет? А как насчет сосисок?
Среди 20 видов можно также найти мороженое со вкусом сосисок с пюре, йоркширского пудинга, гренок с сыром и вустерширского соуса. Создатель оригинального мороженого утверждает, что оно все производится из натуральных ингредиентов. Он говорит, что его мороженое не является десертом – это, скорее, дополнение к основным блюдам. К примеру, мороженое со вкусом рыбы хорошо сочетать с копченым лососем, укропом и сливочным сыром.
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