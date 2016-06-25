В Австралии испачкали едой картину за $3 миллиона
03:18, 25 июня 2016Курьёзы
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В австралийском Сиднее в художественной галерее Нового Южного Уэльса заляпали едой картину известного художника XIX века Джона Гловера.
REUTERS
Инцидент произошел при подготовке фуршета к открытию одной из выставок, сообщает Эспрессо со ссылкой на The Australian.
Стоимость картины оценивается в три миллиона долларов.
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В ходе расследования, еда была обнаружена еще на одной картине Гловера. Оказалось, что шедевры испачкали еще в 2014 году, но известно об этом стало только сейчас.
Представители галереи обязали сотрудников, которые занимаются ресторанным обслуживанием мероприятий, проводимых в здании, готовить пищу исключительно на кухне.
За последние два года в крупнейшем художественном музее Сиднея произошло 56 инцидентов, связанных с порчей произведений искусства.
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