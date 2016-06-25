В Австралии испачкали едой картину за $3 миллиона

Инцидент произошел при подготовке фуршета к открытию одной из выставок, сообщает Эспрессо со ссылкой на The Australian.

Стоимость картины оценивается в три миллиона долларов.

Читайте такжеУкраинцы смогут бесплатно посещать музеи Вероны – мэр

В ходе расследования, еда была обнаружена еще на одной картине Гловера. Оказалось, что шедевры испачкали еще в 2014 году, но известно об этом стало только сейчас.

Представители галереи обязали сотрудников, которые занимаются ресторанным обслуживанием мероприятий, проводимых в здании, готовить пищу исключительно на кухне.

За последние два года в крупнейшем художественном музее Сиднея произошло 56 инцидентов, связанных с порчей произведений искусства.