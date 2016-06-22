Путин велел создать в России телепорт к 2035 году

Проект "дорожной карты" развития в России до 2035 года рынка систем безопасности информационных и киберфизических носит кодовое название SafeNet, пишет Коммерсант.

Отмечается, что на 2016-2018 годы для реализации SafeNet, одной из "дорожных карт", необходимо 10 млрд рублей, из которых более половины должен дать федеральный бюджет.

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По данным идания, киберфизические системы — это "умные системы, включающие сети взаимодействующих между собой вычислительных и физических компонентов, например роботы, интеллектуальные здания, медицинские импланты, самоуправляемые автомобили, беспилотные самолеты".

"На отрезке 2018-2025 годов в ряде субъектов РФ, по планам АСИ, появится инфраструктура мобильной связи стандарта 5G, начнет разворачиваться единая сеть центров защиты от киберугроз гражданского назначения, будут реализованы первые проекты внедрения отечественной интеллектуальной системы управления городским хозяйством, созданы отечественные ОС для киберфизических систем и автономного транспорта, а также разработан "отечественный компилируемый язык для безопасного и эффективного параллельного программирования", - пишет издание.

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А вот на отрезке 2025-2035 годов авторы рассчитывают на "внедрение нейроинтерфейса, квантовых вычислений, телепортации, использование природоподобных явлений для передачи информации".

Однако в соцсетях посмеялись над планами правительства РФ по внедрению технологии телепортации.

Телепортация в России pic.twitter.com/IwbuQPHOcs — Selemenev Evgeny (@Se1emenev) June 22, 2016

К 2035 году в каждом дворе России появятся будки для телепортации. pic.twitter.com/ebLHZk0PMQ — Уборщица «Газпрома» (@sikorochka) June 22, 2016