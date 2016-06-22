"Мы были голыми на этой земле с 1905 года": в Германии участников клуба нудистов заставили одеться из-за беженцев

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

Как отмечает издание, причиной является строительство приюта для беженцев на другой стороне озера.

Ожидается, что в центре будут размещены 112 просителей убежища.

Клуб нудистов получил предупреждения на разных языках, в том числе на арабском, фарси и албанском, что использовать озеро для купания без купальных костюмов запрещается.

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"Мы были голыми на этой земле с 1905 года. Мы отказываемся придерживаться этих правил", - отметила представительница клуба Петра Хоффман.

Напомним, ранее сообщалось, что, по подсчетам властей, в ближайшие годы в Германию может прибыть до 500 тыс. сирийцев - родственников беженцев, которые уже находятся в стране.