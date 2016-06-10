В Лондоне откроется первый ресторан для голых

Ресторан рассчитан на 42 гостя, которых будут обслуживать полуобнаженные официанты, передает Lenta.ru со ссылкой на The Independent. Ужин из пяти блюд обойдется примерно в 69 фунтов стерлингов (около $100). По правилам, пришедшим придется оставить свои телефоны и другие электронные устройства в шкафчиках у входа, чтобы никто не делал фотографии в заведении. Также предусмотрены отдельные зоны для тех, кто предпочтет остаться в одежде.

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Ресторан откроется для публики 11 июня на 3 месяца, но некоторые гости уже смогли там оказаться и оставить свои рецензии на странице заведения в Facebook. "Я еще никогда не чувствовал себя более комфортно за ужином", - написал один из первых посетителей.

По задумке руководителей проекта, гостей ресторана должны окружать лишь натуральные предметы, нетронутые современными технологиями. К примеру, заведение и его кухня работают без электричества и газа. Меню из веганских и классических блюд готовят на открытом огне. Еду в The Bunyadi подают в глиняной посуде.