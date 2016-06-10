В Лондоне откроется первый ресторан для голых
В Лондоне откроется первый ресторан, который можно посетить голым. В листе ожидания заведения The Bunyadi более 46 тыс. желающих.
Ресторан рассчитан на 42 гостя, которых будут обслуживать полуобнаженные официанты, передает Lenta.ru со ссылкой на The Independent. Ужин из пяти блюд обойдется примерно в 69 фунтов стерлингов (около $100). По правилам, пришедшим придется оставить свои телефоны и другие электронные устройства в шкафчиках у входа, чтобы никто не делал фотографии в заведении. Также предусмотрены отдельные зоны для тех, кто предпочтет остаться в одежде.
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Ресторан откроется для публики 11 июня на 3 месяца, но некоторые гости уже смогли там оказаться и оставить свои рецензии на странице заведения в Facebook. "Я еще никогда не чувствовал себя более комфортно за ужином", - написал один из первых посетителей.
По задумке руководителей проекта, гостей ресторана должны окружать лишь натуральные предметы, нетронутые современными технологиями. К примеру, заведение и его кухня работают без электричества и газа. Меню из веганских и классических блюд готовят на открытом огне. Еду в The Bunyadi подают в глиняной посуде.