Пьяный севастополец упал с памятника и получил крестом по голове

На территории Национального заповедника «Херсонес Таврический» (Херсонес, Севастополь) поврежден памятник Святому апостолу Андрею Первозванному.

Как сообщает пресс-служба милиции Севастополя, милиция задержала 29-летнего севастопольца, который повредил памятник. Он сидел на земле неподалеку от памятника в состоянии алкогольного опьянения и жаловался на сильную головную боль и острую боль в ноге.

Сначала задержанный и его друзья заявили милиционерам, что когда они подошли к памятнику сфотографироваться, крест уже был сломан. Однако позже севастополец сознался в повреждении памятника. Как объяснил задержанный, он влез на памятник Святого апостола, желая сфотографироваться на кресте, который апостол держал в руке. Крест под весом мужчины переломался, и хулиган упал с трехметровой высоты. Приземляясь, мужчина сломал ногу и получил травму головы крестом, свалившимся сверху.

Сейчас сотрудники заповедника подсчитывают убыток, нанесенный пьяным хулиганом. Относительно задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела.