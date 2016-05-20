Необычные вакансии Нью-Йорка: за 10 долларов в час выгуливают огромную черепаху (фоторепортаж)

Фотографии необычной прогулки опубликовало агентство Reuters.

Как сообщало ранее The New York Times, в марте этого года хозяйка черепахи Аманда Грин дала объявление в поисках человека, который будет выгуливать ее шпороносную черепаху по имени Генри за 10 долларов в час.

После почти двух месяцев поисков среди сотни кандидатов необычную вакансию получила девушка по имени Амалия МакКаллистер. Первую прогулку с новым подопечным она совершила 9 мая.

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Появление огромной черепахи на улицах города всегда сопровождается повышенным интересом окружающих, ведь даже для Нью-Йорка это достаточно необычное явление.

Шпороносная черепаха - вид сухопутных черепах. Является крупнейшей из африканских наземных черепах и третьей по величине в мире, после слоновой и гигантской черепах. Длина панциря черепахи достигает более 70 см, а вес самцов может достигать 100 килограмм.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровске собак хотят выгуливать по ирландским законам.