В Лондоне девушку выгнали из офиса за отказ надеть туфли на каблуках

Как сообщает Русская служба Би-би-си, 27-летняя девушка приехала на временную работу в офис аудиторской компании PriceWaterhouseCoopers.

Там ей сообщили, что она должна носить каблуки высотой от двух до четырех дюймов (5-20 см). Более того, ее попросили сходить в магазин и купить туфли на каблуке.

Девушка объяснила, что ей тяжело будет целый день провести в обуви на каблуках. Она спросила, требует ли компания от мужчин, которые работают на этой смене, тоже носить каблуки.

В ответ представитель компании рассмеялся, после этого ее попросили покинуть офис.

В интервью Би-би-си девушка заявила, что фирма так и не смогла ей объяснить, почему без каблуков она не могла бы справиться со своими обязанностями.

После того как ее выгнали из офиса, она опубликовала в Facebook пост, в котором пожаловалась на случившееся. Ее подержали многие другие женщины, столкнувшиеся с подобной ситуацией.

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Тем не менее, по британским законам фирма имеет право утверждать дресс-код, причем он может отличаться для мужчин и женщин. Разгневанные из-за скандала вокруг PriceWaterhouseCoopers женщины начали сбор подписей за изменение этого закона.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года в венской академии Top in Heels, где женщин учат красиво ходить на высоких каблуках, открылись такие же курсы для мужчин.