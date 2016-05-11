Воевавший с кротами беларусский пенсионер получил ранения и попал в больницу

Как сообщило управление внутренних дел минского облисполкома, 10 мая мужчину 1938 года рождения доставили в больницу с диагнозом «взрывная травма, множественные ссадины лица и правой кисти», передает Lenta.ru. Милиционеры пояснили, что пенсионер решил прогнать обосновавшихся в огороде кротов с помощью дымовой шашки, но она взорвалась.

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По данному факту следователи начали проверку.

В интернете есть множество советов по теме, как бороться с кротами. Среди них обнаружилось средство под названием "Щелкунчик - дымовая шашка", которую после поджига нужно засунуть в нору и присыпать землей.