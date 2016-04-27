Бальчун о желании Зиброва возглавить польскую железную дорогу: "Если пан пройдет конкурс, то кто знает..."
19:30, 27 апреля 2016Курьёзы
2259
Глава "Укрзализныци", рокер Войцех Бальчун не против назначения народного артиста Украины Павла Зиброва главой польской железной дороги, но если тот пройдет соответствующий конкурс
Больчун считает, что Зибров может попробовать пройти конкурс / УНИАН
Об этом он заявил в комментарии Еспресо.TV.
"Тот пан, который поет, всегда может вызваться на конкурс на голову PKP. Если имеет квалификацию и опыт, то кто знает...", - сказал он.
Напомним, украинская группа "Плюшевый Бруклин" в своем клипе предложила полякам назначить народного артиста Украины Павла Зиброва председателем польской железной дороги. Музыканты считают, что такой шаг станет ответом на назначение главой "Укрзализныци" польского рокера Войцеха Бальчуна.
20 апреля премьер-министр Владимир Гройсман представил нового главу "Укрзализныця" Бальчуна.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter