Китайский лоукостер собирается ввести в самолетах стоячие места - СМИ
Внедрить стоячие места из-за правил безопасности полетов до сих пор не удалось ни одному авиаперевозчику.
Китайский лоукостер Spring Airlines собрался предложить своим пассажирам стоячие места. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на Национальное радио Китая. В авиакомпании отметили, что такое нововведение позволит снизить стоимость билетов, передает Lenta.ru.
Перевозчик уже выступал с подобной инициативой ранее. Впервые подобное предложение как ответ на дефицит билетов в канун китайского Нового года озвучил в 2008 году председатель правления компании Ван Чжэнхуа (Wang Zhenghua).
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Пресс-секретарь Spring Airlines заявил, что внедрение на рейсах стоячих мест связано с множеством условий. «Нужно договориться с производителями самолетов, получить одобрение властей и убедить наших пассажиров принять эту идею», — заявил он.
Ранее с подобными инициативами выступали другие авиакомпании, в частности ирландская Ryanair Holdings. При этом внедрить стоячие места из-за правил безопасности полетов до сих пор не удалось ни одному авиаперевозчику.