Китайский лоукостер собирается ввести в самолетах стоячие места - СМИ

Китайский лоукостер Spring Airlines собрался предложить своим пассажирам стоячие места. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на Национальное радио Китая. В авиакомпании отметили, что такое нововведение позволит снизить стоимость билетов, передает Lenta.ru.

Перевозчик уже выступал с подобной инициативой ранее. Впервые подобное предложение как ответ на дефицит билетов в канун китайского Нового года озвучил в 2008 году председатель правления компании Ван Чжэнхуа (Wang Zhenghua).

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Пресс-секретарь Spring Airlines заявил, что внедрение на рейсах стоячих мест связано с множеством условий. «Нужно договориться с производителями самолетов, получить одобрение властей и убедить наших пассажиров принять эту идею», — заявил он.

Ранее с подобными инициативами выступали другие авиакомпании, в частности ирландская Ryanair Holdings. При этом внедрить стоячие места из-за правил безопасности полетов до сих пор не удалось ни одному авиаперевозчику.