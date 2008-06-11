Жители острова Лесбос судятся с гомосексуалистами

Судебное слушание дела по поводу слова “лесбиянка”- как определения женщин гомосексуальной ориентации - началось в Греции.

Истцы - жители знаменитого острова Лесбос. Они настаивают на том, что слова “лесбиянка”, “лесбийский” и другие производные от названия острова - географические термины, и употребление их для определения женщин-гомосексуалисток - это оскорбление для населения Лесбоса.

Сторона-ответчик на этом суде - Греческое общество геев и лесбиянок. Они обвиняют истцов в гомофобии и не намерены отказываться от слов, которые стали причиной иска. Их и в дальнейшем будут использовать относительно однополых отношений между женщинами.

Мнение суда по этому поводу стороны надеются услышанную через несколько недель.

ICTV