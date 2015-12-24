РПЦ уволила протоиерея Чаплина, которого поймали на поедании бургера в "Макдональдсе" в пост
17:30, 24 декабря 2015Курьёзы
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Синод Русской православной церкви освободил протоиерея Всеволода Чаплина от должности председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества.
Чаплин покушал в "Маке" / facebook.com/poj.revolucia
Протоиерей от каких-либо комментариев воздержался, передает Газета.ру.
СМИ напоминает, что в начале декабря в соцетях широкое обсуждение вызвала появившаяся фотография протоиерея Чаплина в одном из ресторанов сети McDonald's. На фото видно, что священнослужитель купил себе бургер и чай.
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В свою очередь Чаплин заявил, что ел постную пищу в McDonald's и не видит в этом греха. Он добавил, что если бы была создана подобная сеть быстрого питания с русской кухней, он ходил бы туда.
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