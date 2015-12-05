Норвежская газета случайно опубликовала некролог на Санта Клауса

Самый популярный норвежский таблоид Aftenposten случайно опубликовал некролог на Санта Клауса, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В некрологе сообщалось, что Санта Клаус родился 12 декабря 1788 года и умер 3 декабря 2015 года на мысе Нордкап, в самой северной точке Норвегии.

Газета также сообщала, что похороны Санта Клауса состоятся 28 декабря в Часовне Северного полюса.

Руководство газеты извинилось перед читателями за ошибочную публикацию некролога. В тексте извинения указано, что некролог был опубликован ошибочно по вине одного из редакторов.