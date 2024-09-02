Для изменения укоренившихся привычек требуются время, усилия и последовательность. Начните с концентрации на одной или двух привычках, которые больше всего вам мешают.

Вы задумывались, почему некоторые люди с огромными зарплатами с трудом сводят концы с концами? Ответ часто кроется не в том, сколько они зарабатывают, а в их финансовых привычках.

Издание New trader u назвало 12 вредных денежных привычек, которые могут сделать вас бедным, даже если у вас хороший доход.

Жить не по средствам

Эта привычка часто возникает из-за легкого доступа к кредитным картам и желания придерживаться определенного образа жизни. Когда вы постоянно тратите больше, чем зарабатываете, вы не просто истощаете свои текущие ресурсы - вы берете в долг у своего будущего "я".

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Эти расходы в совокупности могут стать разницей между созданием чрезвычайного фонда и жизнью в режиме "от зарплаты до зарплаты" для человека, испытывающего финансовые трудности. Более того, реальные расходы окажутся еще выше, если учесть упущенную возможность инвестировать эти деньги или погасить долг.

Отсутствие бюджета

Бюджет - это финансовая дорожная карта, которая помогает вам отслеживать расходы, ставить цели по экономии и понимать структуру ваших расходов. Применяйте правило составления бюджета 50/30/20: выделяйте 50% своего дохода на нужды, 30% - на желания и 20% - на сбережения и погашение долгов. Начните с отслеживания своих расходов в течение месяца. Затем составьте простой бюджет, используя подходящий для вас метод.

Не экономить и не инвестировать

Сила сложного процента, прибыли и дивидендов означает, что даже небольшие регулярные вклады могут значительно вырасти со временем. Сбережения можно делать автоматически, установив прямые отчисления с вашей зарплаты на сберегательный счет. Стремитесь откладывать не менее 20% своего дохода и изучите такие инвестиционные инструменты, как индексные фонды или высокодоходные сберегательные счета, чтобы заставить ваши деньги работать на вас.

Делать только минимальные платежи по долгам

Платить только минимум по своим долгам - дорогостоящая привычка. Вместо этого возьмите на вооружение стратегию погашения долгов, например метод снежного кома, когда сначала погашаются самые мелкие долги, или метод лавины, когда погашаются долги с самыми высокими процентами.

Отсутствие чрезвычайного фонда

Стремитесь откладывать 3-6 месяцев на легкодоступный счет. При необходимости начните с малого, но постепенно наращивайте средства со временем и храните их на высокодоходном сберегательном счете, где они смогут приносить проценты, оставаясь при этом легкодоступными.

Импульсивные покупки

Эта привычка часто возникает под влиянием эмоций или ловкой маркетинговой тактики. Чтобы сдержать импульсивные покупки, введите правило 24 часов для предметов, не являющихся предметами первой необходимости. Подождите день перед покупкой, и вы увидите, что желание исчезло.

Практикуйте осознанные траты, спрашивая себя, соответствует ли покупка вашим ценностям и долгосрочным целям. Независимо от дохода, вы останетесь без денег, если будете постоянно тратить больше, чем зарабатываете.

Нерегулярный анализ финансов

Это может привести к пропуску ошибок, ненужным комиссиям и общей неосведомленности о своих деньгах. Ежемесячно выделяйте время, чтобы просмотреть банковские выписки, счета по кредитным картам и общую финансовую картину. Используйте это время, чтобы проверить необычные расходы, оценить структуру своих трат и убедиться, что вы следуете своим финансовым целям.

Отказ от финансового образования

Воспользуйтесь бесплатными ресурсами, такими как финансовые подкасты, книги из библиотеки или онлайн-курсы. Начните с базовых понятий, таких как бюджетирование и экономия, а затем переходите к более сложным темам, таким как инвестирование и налоговое планирование. Если вы сделаете финансовое образование привычкой, это может значительно улучшить ваши навыки управления деньгами.

Чрезмерная склонность к риску

Слишком консервативное отношение к своим деньгам может привести к упущению потенциальной выгоды, а слишком агрессивное - к значительным потерям. Оцените свою устойчивость к риску, учитывая такие факторы, как возраст, финансовые цели и уровень комфорта при колебаниях рынка. Стремитесь к сбалансированному инвестиционному портфелю, который соответствует вашей устойчивости к риску и долгосрочным целям.

Поддаваться на схемы быстрого обогащения

Такие схемы обычно обещают нереальную прибыль при минимальном риске или его отсутствии - тревожный сигнал в финансовом мире. Прежде чем инвестировать в любую возможность, проведите тщательную проверку. Проведите тщательное исследование, обратитесь за советом к финансовым специалистам и скептически относитесь к любым инвестициям, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.

Инфляция образа жизни

Инфляция образа жизни возникает, когда ваши расходы растут одновременно с доходами. Хотя желание улучшить свой образ жизни по мере увеличения доходов вполне естественно, бесконтрольные траты могут помешать вам добиться реального финансового прогресса.

Когда вы получаете повышение или премию, не поддавайтесь желанию немедленно увеличить свои расходы. Вместо этого направьте часть этой суммы на сбережения или инвестиции. Эта привычка поможет вам со временем приумножить богатство, даже если вы будете пользоваться некоторыми плодами возросшего дохода.

Не инвестировать в пенсию

Чем раньше вы начнете откладывать деньги на пенсию, тем больше времени у вас будет для их роста за счет компаундирования. Стремитесь откладывать на пенсию не менее 15% своего дохода.

Ранее УНИАН писал, как ваше сознание влияет на ваши деньги.

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