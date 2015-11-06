Москвичи получат возможность подключаться "к православному" Wi-Fi

Об этом сообщил заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Русской православной церкви (РПЦ) священник Роман Багдасаров, пишет газета "Известия".

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Он рассказал, что при подключении в этих точках будут блокироваться сообщения экстремистского характера, информация с искажением фактов истории и запросы о порно.

Интернет будет бесплатным, точки доступа будут размещаться в около храмов и в популярных среди горожан местах Москвы, в том числе на "Винзаводе", в парке "Музеон", на Манежной и Боровицкой площадях. Пилотная площадка, как ожидается, будет размещена в Сколково.

"Мы не говорим, что в православном интернете будут только проповеди патриарха и православные сайты", - сказал Багдасаров, пояснив, что Wi-Fi не будет блокировать "нормальное кино", такое как "Александр Невский" или "Утомленные солнцем". "И чтобы не кормить троллей, которые сразу же начнут кричать, что мы ограничиваем людей в правах, я отмечу: мы никого не ограничиваем. Не хочешь пользоваться православным интернетом - пользуйся обычным", - заключил он.

Багдасаров отметил, что сегодня интернет-пространство хаотично, и вместе с полезной информацией оно несет много угроз. Представитель РПЦ пояснил что в интернете также действуют сектанты и вербовщики террористов, которые могут повлиять на пользователей.