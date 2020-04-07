В Новой Зеландии Зубной фее и Пасхальному кролику разрешили работать во время карантина

Пасхальный кролик – один из атрибутов западной Пасхи, он приносит детям пасхальные яйца и прячет, а дети должны их найти.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн позволила Зубной фее и Пасхальному кролику работать во время карантина. Они внесены в список необходимых работников, сказала она.

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При этом она подчеркнула, что кролику сложно будет выполнять свои обязанности в этом году, и попросила родителей помочь ему с этим, нарисовав яйца на своих окнах, передает радио Свобода. «Помогите детям по соседству с охотой на яйца», – сказала она.

В Новой Зеландии с начала эпидемии выявлено 1160 больных, 241 человек выздоровел.

Зубная фея – сказочная фигура, популярная в англоязычных странах: когда у ребенка выпадает молочный зуб, эта фея ночью забирает его и кладет взамен монетку.

Пасхальный кролик – один из атрибутов западной Пасхи, он приносит детям пасхальные яйца и прячет, а дети должны их найти.