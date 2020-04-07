Карантин в США: порнозвезды зарабатывают по-новому (фото)

Участники необычной видеоконференции заявили, что такой формат оказался для них забавным.

В США четыре порнозвезды снялись через видеосвязь в связи с введенным в стране карантином. Каждый кадр записывали отдельно, а потом их смонтировали в один ролик.

Об этом пишет The Daily Beast.

Читайте такжеСтать мировым шедевром: на карантине дома украинцы принимают участие в веселом флешмобе (видео)

По словам авторов идеи, много порноактеров прекратили участие в съемках из-за карантина. С помощью ролика, сделанного в формате видеоконференции, они решили дать им возможность заработать.

Съемки длились всего 40 минут. Актриса Иви Вольф поделилась тем, что чувствовала себя довольно необычно. Поскольку на съемках, как правило, работают командой, а здесь она была совсем сама.

«Я думаю, это будет близко многим зрителям на карантине. Потому что они сейчас в такой же ситуации», – сказала она.

Другие участники необычной видеоконференции заявили, что такой формат оказался для них забавным.

Как сообщал УНИАН, в итальянском городе Градо полиция оштрафовала пожилую женщину за нарушение карантина – в течение дня она 11 раз сходила в магазин.