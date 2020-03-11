"Надеюсь, это последний": 94-летняя американка пожелала умереть на День рождения (видео)

Ответ бабушки на поздравления шокировал родственников.

В Вашингтоне 94-летняя американка в свой День рождения поблагодарила родственников за поздравления и призналась в том, что хочет умереть.

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На видео, которое опубликовала в своем аккаунте в TikTok американка Полин Киддер в понедельник, 9 марта, обратило внимание издание Daily Mail.

На записи ее бабушка принимает поздравления с Днем рождения и признается, что желает умереть.

Вся семья поет имениннице песню и дарит торт со свечами, после чего та говорит: «Что ж, большое спасибо! Очень надеюсь, что это мой последний День рождения!»

Такой неожиданный ответ шокировал всех гостей. За сутки видео посмотрели почти 13 миллионов раз, а также оно собрало около трех миллионов лайков.