В США репортер забыл отключить "маски" в Facebook перед трансляцией – зрители увидели его в образах колдуна и трансформера (видео)

Видео с репортажем стало вирусным, набрав более 300 тысяч просмотров.

Телерепортер из Северной Каролины Джастин Хинтон случайно вышел в прямой эфир со включенными AR-фильтрами для видео в Facebook, представ перед зрителями в образах кота, бородатого волшебника и робота.

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Как сообщает New York Post, журналист рассказал, что намеревался сделать серьезный репортаж о крупном снегопаде в городе Эшвиль. Вместо этого он вызвал у зрителей смех, потому что предстал на видео в различных анимированных образах.

О своем облике журналист узнал только благодаря реакции зрителей на Facebook. Видео с репортажем Хинтона стало вирусным, набрав более 300 тысяч просмотров.

Сам репортер относится к ситуации с юмором. В своем Facebook он выразил надежду, что зрителям «понравилось шоу», и призвал чаще улыбаться.

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