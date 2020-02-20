Британец гулял с собакой и нашел послание в бутылке 82-летней давности (фото)

Оказалось, что автор записки умер в 1980 году.

Житель британского острова Джерси 55-летний Найджел Хилл нашел бутылку с письмом 82-летней давности.

Читайте такжеВ США мужчина купил старый диван и нашел в нем 43 тысячи долларов (фото)Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что мужчина гулял с собакой и случайно нашел стеклянную бутылку с посланием, датированным 5 сентября 1938 года. Записка была оставлена на листке картонной упаковки из-под торта. Там было написано: «Если вы нашли эту бутылку, пожалуйста, свяжитесь с Джоном Стейплфордом и добавьте фотографию». В конце письма автор указал свой адрес.

Хилл разместил информацию о находке на своей странице в Facebook. Вскоре ему удалось связаться с женщиной, которая на текущий момент проживает по указанному в письме адресу.

«Она сказала, что не помнит никакого Джона Стейплфорда. В том доме она живет последние 30 лет», – рассказал Хилл.

Затем она посмотрела имена прошлых владельцев и обнаружила, что Стейплфорд приобрел этот дом в 1921 году.

Британец отметил, что он хотел бы найти родственников Стейплфорда и передать им бутылку с письмом. Хилл изучил базу регистраций рождений и смертей и нашел автора послания. Выяснилось, что Стейплфорд родился 4 августа 1889 года, а умер 2 декабря 1980 года в английском графстве Норфолк.

Ранее УНИАН сообщал, как в Америке семья спаслась, отправив по реке записку в бутылке.