В Польше суд отказался признать домашними животными куриц, которые смотрят телевизор

Владельца птиц наказали выговором.

В польском городе Тарнув суд постановил, что декоративные куры и петухи – не домашние животные.

Об этом пишет НВ.

Читайте такжеВ Швейцарии суд обязал хозяина петуха обеспечить молчание пернатого по ночамОтмечается, что суд рассматривал такое необычное дело из-за того, что на мужчину, который держал у себя дома трех декоративных кур и двух петухов, пожаловались соседи. Им мешало то, что птицы постоянно шумели.

Хозяин птиц пытался доказать суду, что курицы и петухи – домашние, а не сельскохозяйственные животные. При этом его главным аргументом было то, что они смотрят с ним телевизор.

Несмотря на любовь птиц к телевизору, суд постановил, что они не являются домашними животными. В постановлении отметили, что мужчина держал кур «способом, который мешает соседям, и привел к тому, что петухи нарушали их покой».

Птицевода-любителя наказали выговором. Дальнейшая судьба куриц и петухов пока что неизвестна.

Ранее УНИАН сообщал, как на петушиных боях в Индии петух убил своего хозяина.