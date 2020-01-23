На петушиных боях в Индии петух убил своего хозяина

Петух ранил его в шею лезвием, привязанным к лапе.

50-летний житель Индии умер после того, как петух ранил его в шею лезвием, привязанным к лапе, во время петушиных боев.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Читайте такжеИмеет право: во Франции суд разрешил кукарекать петуху, на которого жаловались соседи (видео)Индиец жил в деревне Андхра-Прадеш и постоянно участвовал в местных петушиных боях. Петух был его. В зоозащитной организации телеканалу сообщили, что такие мероприятия запрещены в Индии с 1960 года, но их все равно проводят.

«Местные власти знают, что петушиные бои вне закона, однако предпочли закрыть на это глаза. Петухов используют не только для развлечения, но и для заработка – на них делают ставки», – заявил представитель индийского фонда «Люди для животных».

Бой, на котором был погибший индиец, прошел без задержаний.

Известно, что бойцовым петухам привязывают к лапам острые шпоры, а потом выводят на арену. Там птицы сражаются до тех пор, пока один из них не погибнет.

Ранее УНИАН сообщал, как в Швейцарии суд обязал хозяина петуха обеспечить молчание пернатого по ночам.