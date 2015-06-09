В Британии для ревнивых супругов создали кольца с GPS

18:28, 09 июня 2015
Курьёзы
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Британский ювелир и основатель бренда Gemporia Стив Беннетт создал кольца для помолвки, оснащенные GPS-системой.

Фото: Gemporia

Украшения получили название «кольца верности», сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail. По замыслу дизайнера, основным назначением встроенных в украшения миниатюрных чипов станет защита от кражи или потери ценной вещи. Однако автор новинки допустил, что кольца будут пользоваться спросом у ревнивых супругов, желающих всегда знать о местонахождении второй половины.

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Беннетт создал кольца с системой трекинга в двух вариантах: с классическим прозрачным бриллиантом огранки «принцесса» и с фиолетовым бриллиантом огранки «маркиз». Стоимость драгоценностей не уточняется.

Дизайнер сообщил, что планирует и дальше изготавливать ювелирные изделия с системой слежения. В ближайших планах Стива Беннетта - выпуск детских украшений с тем, чтобы родители могли не беспокоиться о том, где находятся их ребенок.

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