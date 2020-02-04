Грустный Киану Ривз попал в украинский учебник по истории (фото)

На примечательный снимок в учебнике 2018 года выпуска обратили внимание пользователи соцсетей.

В украинском учебнике истории для учеников 10 классов нашли фотографию с грустным Киану Ривзом, которая давно стала мемом.

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На примечательный снимок в учебнике 2018 года выпуска обратили внимание пользователи соцсетей. Так, на 58 странице помещен исторический снимок рабочих на строительстве небоскреба в Нью-Йорке, но вместо оригинального снимка в пособие попала фотожаба, на которой к рабочим присоединился канадский актер.

Учебник рекомендован Министерством образования и науки, издан за государственные средства.

Снимки с жующим сендвич грустным Киану Ривзом были сделаны папарацци в мае 2010 года и гуляют по сети уже 10 лет. За это время с ним было создано множество фотожаб. Мем известен среди пользователей как Sad Keanu или «Здравствуй, пирожок».

Ранее в России показали "Москву будущего" с Киану Ривзом за рулем автобуса.