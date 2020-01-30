Конфискуют и затупляют ножи: в Узбекистане "изобрели" новый способ борьбы с поножовщиной (фото)
19:24, 30 января 2020Курьёзы
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Сотрудники отдела координации деятельности органов внутренних дел Андижана провели специальный рейд на городском рынке.
У торговцев конфисковали 18 ножей / iiv.uz
В Узбекистане правоохранители конфискуют и затупляют ножи в рамках борьбы с преступностью.
Читайте такжеЖенщина придумала способ успокоить дочерей и прославилась в сети (фото)Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.
Отмечается, что 28 января сотрудники отдела координации деятельности органов внутренних дел Андижана провели специальный рейд на городском рынке, конфисковав у торговцев 18 ножей. Ещё 350 ножей были затуплены.
В сообщении говорится, что такие действия сотрудников внутренних дел проводятся регулярно в рамках кампании по борьбе с преступностью. В правоохранительных органах рейд назвали превентивной мерой.
350 ножей затупили / iiv.uz
Ранее УНИАН сообщал, как в Британии компания выпустила ножи с тупыми концами.
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