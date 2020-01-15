Британская компания выпустила ножи с тупыми концами (фото)

В Британии власти изменили классификацию кухонных ножей на наступательное оружие.

Британская компания по производству столовых приборов Viners выпустила комплект ножей с тупыми концами.

Об этом сообщается на сайте производителя.

Читайте такжеТовар выбирает покупателя: художник Бэнкси открыл оригинальный магазинПричиной такого дизайна стал рост числа преступлений с использованием холодного оружия.

Из-за числа нападений с использованием холодного оружия, британские власти изменили классификацию кухонных ножей на наступательное оружие. Из-за этого часть ритейлеров прекратила продажу ножей в рознице. В связи с этим фирма разработала набор ножей, который сохранит функционал для поваров и станет безопаснее в использовании.

Комплект приборов получил название Assure collection. В процессе его разработки фирма провела консультации с 1700 потребителями. Ножи изготовлены из классической нержавеющей стали.

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