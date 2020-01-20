Бездомная хаски с необычными глазами прославилась в сети и нашла новую семью (фото)

Хозяин отказался от нее из-за дефекта.

В 2018 году хаски по кличке Джубили сдали в приют Husky House в штате Нью-Джерси. Ее хозяин, заводчик, отказался от собаки из-за необычного расположения глаз, придававшего Джубили удивленный и даже слегка ошарашенный вид.

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Никаких проблем со здоровьем у собаки не обнаружили. Однако за два года ей не смогли найти новую семью. После чего приют опубликовал о ней пост в Facebook.

«Меня зовут Джубили. Мне 4 года, я – девочка породы хаски, которая много времени провела в Husky House. Меня привезли от заводчика, который не смог меня продать. Он сказал, что это потому, что я странно выгляжу. Хаски – величественные собаки, и я не знаю, почему я не выгляжу как они», – говорится в посте.

Внезапно пост стал вирусным. В приют поступило более 150 заявок от людей, которые хотели «удочерить» Джубили. Люди признавались ей в любви, присылали слова поддержки.

Теперь у необычной хаски есть новая любящая семья, которая уже забирала собаку из этого приюта. В их доме вместе с Джубили сейчас живут еще две хаски.

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