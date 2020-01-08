"Теперь средняя площадочка": в Харькове мужчина заставил петь пассажиров троллейбуса (видео)

Мужчина в праздничном настроении начал подсказывать пассажирам слова русской песни "Там, где клен шумит".

В Харькове мужчина, представившийся кондуктором одного из городских троллейбусов, разрешил пассажирам, у которых нет денег на проезд, «заплатить» песней.

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Видео опубликовано на YouTube-канале "Новости от України" во вторник, 7 января, на Рождество.

Мужчина в праздничном настроении начал подсказывать пассажирам слова русской песни "Там, где клен шумит".

«У кого денег нет, принимаются песни, сразу говорю… Переходим к финишу, давайте, песню споете: «Никчему теперь за тобой ходить». Запомнили? Здесь площадочка точно помнить: «Никчему теперь…» А вы теперь понемногу: «Ни к чему теперь мне цветы дарить, ты любви моей не смогла сберечь». Средняя площадка: «Поросло травой место наших встреч».

Действительно ли является мужчина кондуктором троллейбуса – неизвестно.

Как сообщал УНИАН, в Харькове сотрудники местного ТТУ устроили свадьбу в салоне троллейбуса.