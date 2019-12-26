Выскочил на руки водителю: рождественский карп стал виновником ДТП

Женщина возвращалась с рождественских закупов, где приобрела том числе и живого карпа.

В Чехии произошло ДТП из-за того, что живой рождественский карп случайно выскользнул из пластиковой сумки и отвлек водителя от вождения.

Как сообщает полиция Чехии, инцидент произошел в понедельник, 23 декабря, около 14:50 в муниципалитете Горни, Либерецкий край. Об этом пишет Громадське.

Читайте такжеФилин-соня: птенец, уснувший посреди дороги, не давал проехать полицейским (видео)

Женщина возвращалась с рождественских закупов, где приобрела том числе и живого карпа. Рыбу в пластиковом пакете она положила на пассажирское сиденье. По дороге карп выскользнул из сумки и выскочил на руки водителю.

«Женщина потеряла контроль над транспортным средством, развернулась в противоположную сторону, сбила дорожный знак и врезался в бетонный столб», — сообщили в полиции.

63-летняя водитель получила тяжелые травмы. Ее госпитализировали в ближайшую больницу с помощью вертолета.

В полиции призывают водителей осторожно относиться к перевозке живых карпов, особенно в период праздников, и желают всем веселого Рождества.