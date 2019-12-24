Девушка решила удивить любимого необычным подарком на Рождество и раскрыла его тайну

Большинство пользователей сети посоветовали девушке не дарить ДНК-тест и не вмешиваться в отношения возлюбленного с родителями.

Пользовательница Reddit рассказала пользователям о своей непростой ситуации: она решила подарить парню набор для ДНК-теста, исполнив его мечту, но об этом узнала его мама и попросила не спешить с подарком.

Оказалось, что такой презент вскроет одну семейную тайну, о которой матери непросто сказать сыну, говорится на Reddit.

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Так, юзерша рассказала, что ее парень однажды вскользь упомянул, что хочет пройти ДНК-тестирование. В канун Рождества она решила удивить его таким подарком.

Когда девушка рассказала матери своего бойфренда об идее для подарка, та побледнела и попросила не спешить с ним. Тогда их разговор был прерван, ведь в комнату зашел парень.

На следующий день девушка написала матери возлюбленного, что хочет узнать подробности. Вечером того же дня они встретились. Мать объяснила, что ее бывший муж был бесплодным, поэтому они воспользовались донорской спермой.

Теперь мать ждет подходящий момент, чтобы собрать их вместе и рассказать правду. Большинство пользователей сети посоветовали девушке не дарить ДНК-тест и не вмешиваться в отношения возлюбленного с родителями.

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