В списке торговых партнеров США нашли Ваканду из комиксов Marvel

В сети шутят, что Ваканда будет поставлять в США вибраниум для Капитана Америки.

На сайте министерства сельского хозяйства США есть сервис по поиску сельскохозяйственных тарифов для стран, которые заключили с США соглашения о свободной торговле. В списке этих государств до недавнего времени значилась Ваканда – вымышленное африканское королевство из комиксов Marvel, которым правит супергерой Черная пантера.

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Первым Ваканду на сайте министерства заметил программист из Нью-Йорка Фрэнсис Цэнг, который искал информацию о сельскохозяйственных тарифах для своей научной работы. 18 декабря он рассказал о своей находке в Twitter. Другие пользователи стали размышлять, означает ли это, что Ваканда будет поставлять в США вибраниум для Капитана Америки (в списке товаров для экспорта металл не значился).

NBC News со ссылкой на данные цифрового архива интернета Wayback Machine пишет, что Ваканда появилась в списке торговых партнеров США после 10 июня 2019 года. В министерстве сельского хозяйства объяснили, что вымышленную страну добавили в список в рамках недавнего тестирования сервиса по поиску тарифов, а потом забыли удалить. Позже Ваканда пропала из списка.

Фрэнсис Цэнг предположил, что США вступили с королевством в торговую войну.

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