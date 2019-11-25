В Мексике установили самую большую в мире статую маленького Иисуса, похожую на поп-звезду 80-х

Это самая большая статуя младенца Иисуса в мире, ее высота — 6,5 метра.

Церковь в мексиканском городе Сакатекас заказала большую статую младенца Иисуса, но мастера сделали ее очень похожей на британскую поп и рок-звезду 80-х годов Фила Коллинза.

Об этом сообщает Громадськесо ссылкой на CNN.

Как заявили в самой церкви, это самая большая статуя младенца Иисуса в мире, ее высота — 6,5 метра.

Преподобный Умберто Родригес заявил, что не планировал делать статую похожей на британского музыканта. На ее изготовление ушел целый год, ее привезли из Мехико.

Читайте такжеВ азербайджанской древесный Вандам поставили памятник Жан-Клоду Ван Дамму

Как отмечает издание, она вызвала «волнения» у водителей, проезжающих мимо, из-за больших синих глаз статуи без зрачков, которые теперь смотрят им в глаза.

Кроме сходства с Коллинзом, издание нашло у статуи черты лица, схожие с актером Николасом Кейджем.

Фил Коллинз — британский певец, автор песен, ударник, музыкант, актер. Наиболее известен как участник группы Genesis. За саундтрек к мультфильму «Тарзан» в 1999 году получил премию «Оскар».