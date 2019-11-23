Самую толстую кошку Британии посадили на строгую диету (фото)

Специалисты говорят, что такой Пейсли сделали сами хозяева: они перекармливали домашнюю любимицу и почти не выпускали из дома.

Британец не смог справиться с обжорством кошки и отдал ее в приют. 4-летнюю кошку Пейсли считают самой толстой в Великобритании, а весит она – 9,5 килограммов.

Об этом пишет The Mirror.

Работники Национального центра усыновления кошек будут даже умывать ее, поскольку размеры мешают ей это сделать.

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Специалисты говорят, что такой Пейсли сделали сами хозяева: они перекармливали домашнюю любимицу и не нагружали физическими упражнениями.

«Когда я увидела кошку, я крикнула: "Боже мой! Она самая толстая кошка, которую я когда-либо видела, а работаю я в Cats Protection в течение 13 лет», – сказала работница центра Таня Марш.

По словам женщины, сейчас кошке ограничили количество еды.

«Она была домашней и почти не выходила на улицу. Пейсли любит сидеть на коленях, но очень хочет быть активной», – добавила Марш.

Сообщается, что Пейсли уже нашла новый дом, куда вскоре переедет. Несмотря на строгую диету и незначительную потерю веса, есть вероятность, что у кошки развиться диабет.