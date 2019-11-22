Отец увидел откровенное фото дочери в сети и потроллил ее

На снимке девушка стоит перед зеркалом в нижнем белье.

Девушка публиковала в сети откровенное фото, о чем узнал ее отец. Но вместо того, чтобы отчитать ее, он воссоздал этот кадр.

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Пользовательнице Twitter с ником T 19 лет, ее настоящее имя — Тара Райли, рассказывает DailyDot.

Так, девушка запостила в Instagram кадр, на котором она в одних трусах стоит перед зеркалом. Увидев эту фотографию, отец Тары закосплеил ее снимок, а затем показал результат чаду.

Реакция мужчины так понравилась пользователям сети, что публикация уже собрала больше 250 тысяч лайков, и число "сердечек" продолжает расти.

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