Отец увидел откровенное фото дочери в сети и потроллил ее

12:23, 22 ноября 2019
Курьёзы
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Отец потроллил дочь / twitter.com/taaarrrraa

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Пользовательнице Twitter с ником T 19 лет, ее настоящее имя — Тара Райли, рассказывает DailyDot

Так, девушка запостила в Instagram кадр, на котором она в одних трусах стоит перед зеркалом. Увидев эту фотографию, отец Тары закосплеил ее снимок, а затем показал результат чаду. 

Реакция мужчины так понравилась пользователям сети, что публикация уже собрала больше 250 тысяч лайков, и число "сердечек" продолжает расти.

Ранее порноактрисы в образе экипажа самолета устроили откровенную фотосессию в самолете Vickers Viscount, представленном в английском музее авиации региона Мидленд.

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Теги: #курьезы#фото