Отец увидел откровенное фото дочери в сети и потроллил ее
12:23, 22 ноября 2019Курьёзы
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На снимке девушка стоит перед зеркалом в нижнем белье.
Отец потроллил дочь / twitter.com/taaarrrraa
Девушка публиковала в сети откровенное фото, о чем узнал ее отец. Но вместо того, чтобы отчитать ее, он воссоздал этот кадр.
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Пользовательнице Twitter с ником T 19 лет, ее настоящее имя — Тара Райли, рассказывает DailyDot.
Так, девушка запостила в Instagram кадр, на котором она в одних трусах стоит перед зеркалом. Увидев эту фотографию, отец Тары закосплеил ее снимок, а затем показал результат чаду.
Реакция мужчины так понравилась пользователям сети, что публикация уже собрала больше 250 тысяч лайков, и число "сердечек" продолжает расти.
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